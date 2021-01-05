Посол Израиля на Украине осудил факельное шествие нацистов в честь Бандеры

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил марш украинских неонацистов в Киеве 1 января, посвященный годовщине со дня рождения их предводителя в 1940-50-е гг. Стефана Бандеры. Посол справедливо назвал Бандеру и его последователей пособниками нацистского режима, о чем написал в "Твиттер".

В марше участвовали около тысячи неонацистов. Они устроили факельное шествие, как в гитлеровской Германии, и выкрикивали русофобские и антисемитские лозунги. Эти марши уже не первый год собирают все меньше участников.

Неонацисты отреагировали на короткий пост посла Израиля ожидаемо. Комментарии были оскорбительными, ненавистническими, а некоторые даже содержали угрозы.

Журналист Юрий Ткачев иронично заметил, что теперь-то посол поймет, что "украинцы дружелюбный и толерантный народ, чуждый антисемитизма".

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, всегда принципиальный в оценке украинского неонацизма, напомнил, что Бандера был организатором еврейских погромов. А с факелом в руке и под красно-черными знаменами организации, осуществившей массовое убийство десятков тысяч поляков, шел партнер международной аудиторской компании KPMG Ukraine Алексей Янковский. А "ивано-франковские попы" из числа раскольников молились у памятника Бандере в этом городе.

Еврейские журналисты из США тоже резко осудили нацистский марш в Киеве.

"Во время Второй мировой войны Бандера возглавлял УПА (запрещена в России. - Накануне.RU), члены которой убили тысячи евреев и поляков", - пишет "Еврейское телеграфное агентство".

Издание обратило внимание, что во Львове в мероприятиях участвовали официальные лица. А венок к памятнику Бандере возложил местный губернатор.

Политолог Елена Дьяченко возмутилась, почему это "бездействует наш дерзкий европейский антисовковый МИД", ведь многие обвинили посла в том, что он работает на Кремль и использует "совковую пропаганду", осуждая нацистов.