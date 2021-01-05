Президент Армении заразился коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
Руководитель страны самоизолировался.
Напомним, ранее коронавирусом переболел премьер Армении Никол Пашинян.
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Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
Руководитель страны самоизолировался.
Напомним, ранее коронавирусом переболел премьер Армении Никол Пашинян.
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|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
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