05 Января 2021
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Бажова 3/1, Сургут, дом без крыши (2021) | Фото: Администрация Сургута

"Дом без крыши" в Сургуте останется таким до февраля – жителям выдали обогреватели

В Сургуте состоялась встреча жителей "дома без крыши" (Бажова, 3/1) и представителей подрядчика, компании "ИТЭК". Ремонт закончат через два месяца, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Представитель строительной компании Мухсин Саидвалиев пообещал жителям завершить ремонт кровли дома № 3/1 к концу января. После новогодних каникул в здании начнут работать две бригады. До недавнего времени ремонтом крыши в рамках окружной программы капремонта занимались всего несколько работников.

Подрядная организация уже начала компенсировать жильцам расходы на коммунальные услуги (возвращают до 3 тыс. руб.). На время ремонта она готова предоставить собственникам и квартирантам обогреватели. Получить ответы на этот и другие волнующие вопросы жильцы дома смогли 4 января.

"Подрядчик "зашёл" на объект в начале ноября 2020 г., но по ряду причин завершить ремонт кровли в срок не смог. Жильцы начали жаловаться на промерзание стен, плесень в квартирах, течь с потолка, нежелание подрядной организации идти на контакт. Сегодня инициативные собственники смогли получить ответы на все интересующие вопросы", - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Бажова 3/1, Сургут, дом без крыши(2021)|Фото: Администрация Сургута

Бажова 3/1, Сургут, дом без крыши(2021)|Фото: Администрация Сургута

Параллельно компания "ИТЭК" осуществляет утепление фасада многоэтажки. Завершить работы по этому направлению ее представитель пообещал до конца февраля.

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"Дом без крыши" в Сургуте останется таким до февраля – жителям выдали обогреватели

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Теги: Бажова 3/1, дом без крыши, администрация Сургута



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