"Дом без крыши" в Сургуте останется таким до февраля – жителям выдали обогреватели

В Сургуте состоялась встреча жителей "дома без крыши" (Бажова, 3/1) и представителей подрядчика, компании "ИТЭК". Ремонт закончат через два месяца, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Представитель строительной компании Мухсин Саидвалиев пообещал жителям завершить ремонт кровли дома № 3/1 к концу января. После новогодних каникул в здании начнут работать две бригады. До недавнего времени ремонтом крыши в рамках окружной программы капремонта занимались всего несколько работников.

Подрядная организация уже начала компенсировать жильцам расходы на коммунальные услуги (возвращают до 3 тыс. руб.). На время ремонта она готова предоставить собственникам и квартирантам обогреватели. Получить ответы на этот и другие волнующие вопросы жильцы дома смогли 4 января.

"Подрядчик "зашёл" на объект в начале ноября 2020 г., но по ряду причин завершить ремонт кровли в срок не смог. Жильцы начали жаловаться на промерзание стен, плесень в квартирах, течь с потолка, нежелание подрядной организации идти на контакт. Сегодня инициативные собственники смогли получить ответы на все интересующие вопросы", - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Параллельно компания "ИТЭК" осуществляет утепление фасада многоэтажки. Завершить работы по этому направлению ее представитель пообещал до конца февраля.