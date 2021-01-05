05 Января 2021
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Экономика В России Москва
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Повышенное пособие по безработице будут платить весь 2021 год

Правительство России продлило выплату повышенного пособия по безработице на весь 2021 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 руб., минимальное – 1 тыс. 500 руб. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тыс. до 12 тыс. 130 руб. в марте 2020 г. Изначально это было временной мерой поддержки безработных, однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

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Повышенное пособие по безработице будут платить весь 2021 год

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Теги: пособие по безработице, Михаил Мишустин



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