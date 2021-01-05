05 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
заполярное месторождение вахтовый поселок (2009) | Фото: www.gazprom.ru

В Тюменской области мать избила маленького сына, который до этого вышел раздетым на мороз

В Вагайском районе в больницу госпитализировали нескольких маленьких детей. У младшего из братьев на теле нашли следы обморожения и избиений, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

4 января в областную больницу села Вагай доставлены мальчики 2016 и 2017 г.р. На теле младшего были следы переохлаждения, обезвоживания и телесными повреждениями. По предварительным данным, с 31 декабря 2020 г. его мать и сожитель бурно отмечали новогодние праздники. 2 января маленький пострадавший выходил раздетым на улицу в мороз. Из-за этого мать избила сына, который два дня пролежал дома. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, медики лечат его. Следователи выясняют подробности условий жизни детей.

Аналогичную проверку начали сотрудники областной прокуратуры.

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В Тюменской области мать избила маленького сына, который до этого вышел раздетым на мороз

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Теги: мать, сын, травмы



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