В Югре в огне погибли три человека

Пожар стал причиной смерти троих жильцов дома № 72 по улице Ленина в Сургуте, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В квартире № 32, находящейся на восьмом этаже дома № 72 по проспекту Ленина, произошёл пожар. После тушения в квартире нашли три тела. Ещё один пострадавший госпитализирован в реанимацию. Соседние квартиры не пострадали.

Возбуждено уголовное дело. По основной версии следствия, причиной трагедии стал аварийный режим работы электроустановок (подключение несколько электроприборов в одну розетку).