05 Января 2021
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура нашла сотни нарушений ценообразования во время пандемии

Генеральная прокуратура России в рамках проверок нашла сотни нарушений формирования цен на продукты во время пандемии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прокуратуре удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в Башкирии и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах, цитирует ТАСС ответ генпрокуратуры на свой запрос. Только в первом полугодии 2020 г. проверки помогли вскрыть более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено 270 представлений.

"К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений", - уточнили в надзорном ведомстве.

В Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях прокуроры не допустили превышения предельных размеров торговых наценок на продукцию, продаваемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где ограничены сроки завоза грузов.

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Генпрокуратура нашла сотни нарушений ценообразования во время пандемии

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Теги: Генеральная прокуратура, ценообразование, проверка



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