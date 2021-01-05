05 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре во время облёта месторождения совершил вынужденную посадку вертолёт "ЮТэйр"

Борт "ЮТэйр – вертолётные услуги" совершил вынужденную посадку в Сургутском районе, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокураутре.
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В 12.47 4 января вертолёта AS-355 АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" приземлился на промысловую дорогу Сургутского района. Причина аварийной посадки – техническая неисправность борта.

Вертолёт выполнял облёт магистрального нефтепровода Вач- Еган-Апрельского месторождения "Транснефть-Сибирь". На борту находились командир воздушного судна и инженер компании. Они эвакуированы, охрану воздушного судна осуществляло АО "Трансгаз". Вертолёт не поврежден, пострадавших нет.

Напомним, 3 января борт "Аэрофлота" из-за технической неисправности не смог улететь из Сургута в Москву.

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В Югре во время облёта месторождения совершил вынужденную посадку вертолёт "ЮТэйр"

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Теги: ЮТэйр - вертолётные услуги, вертолёт, Сургутский район, Вач- Еган-Апрельское месторождение, Транснефть - Сибирь



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