В Югре во время облёта месторождения совершил вынужденную посадку вертолёт "ЮТэйр"

Борт "ЮТэйр – вертолётные услуги" совершил вынужденную посадку в Сургутском районе, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокураутре.

В 12.47 4 января вертолёта AS-355 АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" приземлился на промысловую дорогу Сургутского района. Причина аварийной посадки – техническая неисправность борта.

Вертолёт выполнял облёт магистрального нефтепровода Вач- Еган-Апрельского месторождения "Транснефть-Сибирь". На борту находились командир воздушного судна и инженер компании. Они эвакуированы, охрану воздушного судна осуществляло АО "Трансгаз". Вертолёт не поврежден, пострадавших нет.

Напомним, 3 января борт "Аэрофлота" из-за технической неисправности не смог улететь из Сургута в Москву.