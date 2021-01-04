Россия и Казахстан выступили против сохранения действующих объемов добычи нефти

Россия и Казахстан выступили против сохранения действующих объемов добычи нефти, остальные страны ОПЕК+ такое предложение поддержали. Речь идет о неувеличении добычи в феврале на 0,5 млн баррелей в сутки. Текущий уровень составляет 7,2 млн б/с. Промежуточные варианты не рассматриваются.

Министры стран ОПЕК+ заседают в понедельник, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. На своей предыдущей встрече, 3 декабря, они договорились постепенно восстанавливать производство сырья, начиная с января в объеме не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. При этом каждое последующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече, напоминает ТАСС.

Из-за разного видения того, какими должны быть действия ОПЕК+ в феврале, мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник не смог вынести рекомендацию странам альянса по уровням добычи на этот месяц.

Всего ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с в течение первых месяцев 2021 года. В мае, когда началась реализация сделки, страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.