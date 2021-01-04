Министр культуры отрицает, что ее ведомство оказало поддержку ЛГБТ-фестивалю

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что ее ведомство не поддерживает ЛГБТ-фестиваль "Бок о бок" в Санкт-Петербурге и сама министр не брала его на контроль.

"Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа", - заявила Любимова.

По данным пресс-службы Минкульта, фестиваль попал в перечень из 163 наименований международных кинофестивалей, которые будут проведены в России в 2021 году, сообщает Интерфакс. "При этом попадание в перечень не означает поддержки (финансовой или информационной) мероприятий со стороны ведомства", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в этом году Минкультуры планирует пересмотреть критерии отбора: будут изменены механизм подачи заявок и требования к проведению всех фестивалей, которые планируется провести на территории РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр культуры поручила провести ЛГБТ-фестиваль "Бок о Бок" в Санкт-Петербурге. По данным изданий, министр взяла под личный контроль проведение кинофестиваля.