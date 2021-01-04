Глава МЧС Крыма скончался в коронавирусном госпитале

Глава МЧС Крыма скончался в COVID-госпитале.

Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС, Сергей Шахов более 40 лет жил и работал в Крыму. Еще в СССР начинал инспектором пожарного надзора в Симферополе, а в 2011 году уже стал начальником ГУ по чрезвычайным ситуациям. В марте 2014 года был назначен главой МЧС России по Республике Крым.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, МЧС Республики Крым, ветераны МЧС выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Сергее Николаевиче Шахове навсегда останется в нашей памяти и сердцах", - говорится в сообщении пресс-службы.

РИА Новости подчеркивает, что Шахов умер в госпитале для коронавирусных больных, ему было 65 лет.