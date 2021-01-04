Российский рынок акций обновил исторический максимум

Российский рынок акций обновил исторический максимум по итогам торгов понедельника.

Индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 1,87% - до 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,69%, до 1424,84 пункта, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта - максимума с середины декабря 2020 года.

Стоимость нефти в ходе торгов понедельника обновила максимум с марта, поднявшись до 53,33 доллара за баррель сорта Brent, однако потом сползла до 51 доллара.