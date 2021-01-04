В Конгрессе США запретят "отца", "мать", "сына" и "дочь"

В Палате представителей Конгресса США отныне не будет места таким словам, как "мать", "отец", "сын", "дочь", "дядя", "тетя". Их запретят в угоду гендерной идеологии, заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, сообщает New York Post.

Напомним, ключевым понятием этой идеологии является "гендер" - игровая, или социальная, роль, принимаемая в результате разрушения половой идентичности и соответствующая определенному виду извращений.

Пелоси объявила, что отныне в правилах Палаты представителей будут "уважать все гендерные идентичности". Вместо матери и отца будут родители, вместо сына или дочери - ребенок, вместо дяди или тети - сестра/брат родителя, вместо внука и внучки - "внукоребенок" (grandchild), вместо Chairman (председателя) - просто chair.

Также будет создано "бюро разнообразия и инклюзивности". А новые правила сделают палату "самой инклюзивной в истории", заявила Пелоси.

К слову, с 2024 года американская премия "Оскар" в категории "Лучший фильм" будет присуждаться только тем фильмам, в которых, в частности, обязательно должны быть содомиты или представители расовых/этнических меньшинств (об обязательном коленопреклонении пока не заявлялось).

"Миллионы американцев страдают, наша экономика страдает, распространение вакцин отстает, а Нэнси Пелоси и демократы Палаты представителей обеспокоены этой чушью", - заявила избранная представительница Николь Маллиотакис.

Осенью на съезде Демократической партии был анонсирован "крестовый поход" против семьи.