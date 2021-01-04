Бывший начальник колонии "Белый Лебедь" найден мертвым в Перми

Бывший начальник колонии "Белый Лебедь" найден мертвым в Перми. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ранее Ашот Саркисян на своем Toyota Land Cruiser врезался в Ford Focus на улице Панфилова. Пассажирка машины угодила в больницу.

Бывшего главу ИК для пожизненно осужденных нашли в машине с пистолетом в руке — предположительно, он застрелился. В 2019 сына Ашота, майора Эдгара Саркисяна осудили за взяточничество и отправили на 7 лет в колонию строгого режима. Сейчас по факту гибели Ашота Саркисяна проводится проверка.