В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram по всему миру произошел сбой. Проблемы начались после 15.00 по московскому времени. По состоянию на 15.11 мск было зафиксировано уже 9 561 отчетов о сбое в работе Telegram, в пике - 10 907 отчетов.

Большая часть пользователей (83%) жаловались на невозможность подключения к сервису, 16% - на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в России (а именно в Москве и Санкт-Петербурге), а также на Украине, в Белоруссии, Болгарии и США, передает ТАСС.