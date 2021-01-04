05 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
(2021) | Фото: 74.мвд.рф

Челябинские гаишники пошли в лобовое ДТП, чтобы спасти детей

В Челябинской области патруль ГИБДД совершил лобовое столкновение, чтобы уберечь от ДТП автобус, полный детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, в результате аварии есть погибший и пострадавшие.

По данным полиции, экипаж ДПС сопровождал автобус хоккейной детской команды города Южноуральска. Спортсмены ехали в Златоуст на соревнования по трассе Челябинск - Москва. Всего в салоне находились 17 детей. На 1776 км автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Киа Сид под управлением молодого человека 2000 года рождения. Инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине, которая неслась на автобус с детьми.

(2021)|Фото: 74.мвд.рф

(2021)|Фото: 74.мвд.рф

В результате столкновения Киа Сид и патрульного автомобиля УАЗ, пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка автомашины Киа доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет.

(2021)|Фото: 74.мвд.рф

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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Челябинские гаишники пошли в лобовое ДТП, чтобы спасти детей

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Теги: дтп, автобус, дети, гибдд



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