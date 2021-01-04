Никаких "после праздников": в Екатеринбурге начали снос здания ПРОМЭКТ

В Екатеринбурге начался снос здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), на месте которого планируется построить две высотки. О начале работ в соцсетях сообщают активисты.

Председатель правления НКО "Уральский хронотоп" Олег Букин выложил фотографию, запечатлевшую начало работ по сносу. "Маяк" пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, неделю назад городская администрация рекомендовала застройщику - корпорации "Маяк", приостановить работы до выяснения историко-культурной ценности здания и оказать содействие Управлению госохраны объектов культурного наследия Свердловской области в проведении соответствующего исследования.

Основатель строительной корпорации "Маяк" и собственник помещения на улице Декабристов, 20 Владимир Коньков рассказал о ситуации со сносом здания. По его словам, оно саморазрушается, и сохранность его в том виде, в котором оно сейчас находится, попросту невозможна.

Между тем, защитники ПРОМЭКТа считают, что здание можно эффективно использовать, если его владелец все-таки остановит снос.