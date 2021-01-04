Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Правительство готовит предложения

Правительство к 1 февраля должно проработать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Такое распоряжение дал президент Владимир Путин в рамках перечня поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции.

Ранее Путин говорил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Последний обратил внимание на вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, решение о ее приостановке в 2016 году было неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, напоминает Интерфакс.

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - ответил Путин. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - отметил президент.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в России, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.