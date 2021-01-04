Царица наук. В российских школах установят приоритет математики над другими дисциплинами

Президент Владимир Путин распорядился закрепить приоритет математики и информатики в программах российских школ. Об этом сказано в перечне поручений президента, который был опубликован сегодня. Все вузовские программы должны быть дополнены изучением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования", - говорится в одном из поручений главы государства правительству РФ по итогам состоявшейся 4 декабря конференции, посвященной искусственному интеллекту. Как указано в документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня.

Кроме того, правительство должно обеспечить "дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности", - цитирует поручение ТАСС.

Кабмину также поручено привести программы высшего образования по специальностям, связанным технологиями искусственного интеллекта, "в соответствие с требованиями рынка труда". Со следующего учебного года должен быть увеличен прием на бюджетные места по специальностям, связанным с ИИ, в тех вузах, где доля принятых на обучение в нынешнем учебном году победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и участников российских сборных на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам составила не менее половины.

Срок исполнения этих поручений установлен до 1 сентября 2021 года.