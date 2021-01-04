04 Января 2021
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Политика
джулиан ассанж, арест (2019) | Фото: RT

"Есть опасения в психическом здоровье". Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

Лондонский суд отказался экстрадировать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Судья приняла такое решение из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Адвокаты американской стороны ранее давали понять, что если судья откажет в выдаче, они опротестуют решение. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

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"Есть опасения в психическом здоровье". Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

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Теги: джулиан ассанж, суд, экстрадиция, сша



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