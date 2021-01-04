Патриарх Кирилл призвал архиепископа Кипра вернуться в Церковь и был атакован Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на рождественское поздравление предстоятеля Кипрской Церкви архиепископа Хризостома призвал его пересмотреть решение о присоединении к украинским раскольникам. Об этом сообщает греческое издание "Ромфея".

Патриарх пишет, что он "глубоко опечален" тем, что, признав Сергея Думенко ("митрополита Епифания") "предстоятелем церкви Украины", Хризостом вошел в общение с раскольниками и самозванцами. Тем более что он прекрасно знаком с настоящим предстоятелем ЦПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. А в одном городе, согласно священным канонам, не бывает двух епископов.

Патриарх Кирилл еще раз напомнил Хризостому единогласное решение Синода Кипрской Церкви 2019 года о "сомнениях относительно возможности утверждения задним числом рукоположений низложенных, отлученных и анафематствованных епископов". А также обещания самого Хрихостома.

В свою очередь экуменический патриарх Варфоломей обвинил патриарха Кирилла в "заигрывании с федерализмом в православии". Так лидер Фанара назвал позицию РПЦ по отстаиванию канонического порядка. Якобы патриарх Кирилл претендует на какое-то особое положение и хочет "снять уникальные обязанности экуменического престола и передать их другим". Под "уникальными обязанностями" Варфоломей подразумевает провозглашенное им в 2018 году единоличное главенство над Православной Церковью, которого в истории православия никогда и ни у кого не было, в соответствии с напутствием Христа апостолам (Мф. 20:25-28) и единогласным толкованием этих слов Христа святыми отцами первых веков.

Напомним, Фанар и руководство поддерживающих его "греческих" церквей движутся к объединению с Ватиканом, которое должно состояться в ближайшие годы. Наиболее вероятная дата - 2025 год, когда будет отмечаться 1700 лет Первого Вселенского собора. В конце первого тысячелетия Рим также отделился от единой Церкви из-за претензий на единоличное главенство.