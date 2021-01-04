Челябинское предприятие создаст беспилотный трамвай

Челябинское предприятие планирует создать беспилотный трамвай к следующему году. Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Роскосмос, полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю. Об этом заявил генеральный директор предприятия Роман Новиков.

"Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться", - цитирует Новикова ТАСС.

В начале февраля гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет вести завод.