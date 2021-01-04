04 Января 2021
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Происшествия СЗФО В России
(2004) |

Моряков с "Онеги" перестали искать

Прекращены поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море.

Пострадавших и объектов поиска не обнаружено, передает ТАСС. Поисковые работы закрыты, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Напомним, на борту рыболовного судна МК-0331 "Онега" находилось 19 человек, двух из них после аварии удалось спасти. Семьи погибших моряков получат в качестве поддержки по 1 млн рублей. В регионе объявлен день траура. Президент Владимир Путин направил главе Мурманской области телеграмму с соболезнованиями семьям моряков.

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Моряков с "Онеги" перестали искать

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Теги: онега, баренцево море, траулер, моряки



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