Моряков с "Онеги" перестали искать

Прекращены поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море.

Пострадавших и объектов поиска не обнаружено, передает ТАСС. Поисковые работы закрыты, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Напомним, на борту рыболовного судна МК-0331 "Онега" находилось 19 человек, двух из них после аварии удалось спасти. Семьи погибших моряков получат в качестве поддержки по 1 млн рублей. В регионе объявлен день траура. Президент Владимир Путин направил главе Мурманской области телеграмму с соболезнованиями семьям моряков.