04 Января 2021
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Экономика В России За рубежом
(2005) | Фото: АР

Brent подорожала до $52,5 за баррель в ожидании сегодняшних решений ОПЕК+

Нефть марки Brent подорожала до $52,5 за баррель в ожидании решений ОПЕК+. Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале.

Ранее, напомним, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, 3 января, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков, передает Интерфакс.

 

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 по Москве в понедельник составила $52,5 за баррель, что на $0,7 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,17 (0,3%) - до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $49,15 за баррель, что на $0,63 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,17 (0,3%) - до $48,52 за баррель.

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Brent подорожала до $52,5 за баррель в ожидании сегодняшних решений ОПЕК+

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Теги: Brent, баррель, ОПЕК+



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