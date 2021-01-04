Под Владимиром тушат пожар, распространившийся на 1600 квадратных метров

Во Владимирской области тушат пожар в жилом доме - пламя распространилось на 1600 кв. м.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, рано утром загорелся трехэтажный двухподъездный дом в городе Сабинка. Прибывшие пожарные оценили распространение огня в 100 "квадратов" - горели семь комнат на верхнем этаже. Пламя перекинулось на чердак, прибавив 1600 кв.м к охваченной огнем площади. 24 человека были эвакуированы, среди них трое детей.

Тушение продолжается.