В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В Санкт-Петербурге пламя вырвалось из-под асфальта на тротуаре. Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу по пешеходному переходу. В тот момент, когда они достигают тротуара, рядом с ними внезапно поднимается пламя, но оба успевают отбежать. Остальные пешеходы меняют направление, чтобы обойти опасное место.

Инцидент произошел около 19:38 мск в Центральном районе, на Садовой улице, 17 в результате короткого замыкания на силовом кабеле. Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили, сообщает РИА Новости.