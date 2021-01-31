Кошки-мышки и омоновский "котел": как в Екатеринбурге прошла акция в поддержку Навального

В Екатеринбурге состоялась вторая акция в поддержку блогера Алексея Навального. Порядка семи тысяч протестующих прошли почти 15 кмпо центру уральской столицы, произнося различные лозунги и размахивая транспарантами. Все закончилось игрой в "кошки-мышки" недовольных и ОМОНом. Журналист Накануне.RU прошел весь маршрут вместе с участниками шествия.

Первоначально в точке сбора в парке имени 22 партсъезда было все мирно. Казалось, что пришедших на акцию всего несколько сотен. На старте мероприятия в парке были задержаны лишь три человека: молодой человек с транспарантом "Пора провести обыски у президента", парень с туалетным ёршиком в руках и пожилая женщина.

После того, как началось шествие, иллюзия развеялась, толпы людей все прибывали и прибывали. Изначально итоговой точкой шествия была заявлена площадь Труда. Люди большими колоннами шли по четной стороне проспекта Ленина, где находится администрация города. У самой мэрии было все спокойно: выстроились лишь несколько бойцов.

По всей видимости, для того, чтобы разделить протестующих на группы, местные власти изменили что-то в работе светофоров, и "зеленый свет" не загорался в ряде мест. Также перед протестом сторонников Навального был закрыт метрополитен и перекрыт проспект Ленина для проезда автомобилей.

К площади Труда протестующие в итоге не пошли. В штабе Навального заявили о том, что конечной точкой должен стать сквер "на Драме". Когда народ подошел в обозначенное место, то некоторое время стоял. Полицейские вели себя очень сдержанно.

Затем часть протестующих разошлась, но большая часть двинулась через пруд в сторону парка Динамо. Но и на этом акция не кончилась и все митингующие двинулись снова по проспекту Ленина в сторону улицы Вайнера. Звучали лозунги: "Путин вор!", "Один за всех и все за одного", "У деда забрало запотело".

Наше издание пообщалось с несколькими участниками и участницами "несистемной прогулки". Любопытный факт: все опрошенные нами являются интеллигенцией. Это юристы, инженеры, архитекторы, научные сотрудники.

"Решил выйти на акцию, потому что мне надоело терпеть правовой произвол и ухудшение уровня жизни. Никто не несет ответственность за это", - сказал 25-летний научный сотрудник, представившийся Денисом.

В его руках был транспарант со словами: "Если мы встанем - коррупционеры сядут". На обратной стороне плаката есть место юмору: "Здесь ничего не написано. Всем и так всё понятно".

Если говорить о требованиях, то часть людей просили независимых судов и честных выборов.

Студентки-юристы заявили более радикальные вещи.

"Мы идем за свободу, потому что нас очень замотивировал фильм Навального про дворец Путина. 103 миллиона просмотров уже. Это практически вся Россия! Мы хотим видеть в руководстве более компетентного человека. Также идем за свободу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала", - отметила 22-летняя студентка Ульяна.

По мнению инженера-строителя Татьяны, молодое поколение может подкосить существующий режим.

"Мы должны быть готовы управлять своей страной. Поэтому самое главное - это образование и просвещение. У нас сейчас колониальный режим в политике. Россия - это просто колония. Сейчас у нас в стране растут молодые поколения, а они, не пуганые и не поротые, как мы при советской власти с трендом"не высовывайся", - поделилась участница шествия.

На акции был замечен и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Все все понимают. В России такие вещи как слова Ротенберга о том, что он является бенефициаром дворца Путина, не пролазят. Похоже, он просто вытащил короткую спичку в тот момент, когда они решали, кто скажет, чей дворец. В принципе Навальный в своем фильме говорил, что дворец записан на друзей и тут же вылезает Ротенберг и говорит, что это его", - сказал он.

Одна женщина принесла колонку и включала песни группы "Кино" со стихами и голосом Виктора Цоя. На ее лице маска с надписью "Путин, уходи".

"Дело не в Навальном. Я вышла в поддержку политзаключенных. Того же математика, которого осудили за то, что, дескать, он кинул что-то в офис партии "Единая Россия" [Азат Мифстахов]", - изъяснилась инженер по имени Валентина.

Тем временем, протестующие разделись на три группы: одна снова пошла к скверу на Драме, вторая к отделу полиции на улице Крылова (туда свозили задержанных). Третья же двинулась к площади Коммунаров. И попала в омоновский котел.

Но тут силовики, похоже, уже устали ездить по городу за протестными колоннами и стали разгонять шествие. Протестующие пытались убегать и все это напоминало игру в "кошки-мышки".

Правоохранители разделяли протестных горожан на группки и выцепляли из них по человеку. Были и откровенно жесткие задержания, когда один из молодых людей не захотел проследовать в автозак.

Не добро бойцы ОМОНа вели себя и с журналистами. Нашего корреспондента силовики в шлемах несколько раз грубо оттолкнули и пытались выбить из рук телефон во время видеосъемки.

Акция завершилась спустя 4 часа. Как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ,были задержаны 83 человека. По оценкам полиции, в протесте приняли участие около 2 300 человек.

"31 января в Екатеринбурге проходило несанкционированное мероприятие, в котором, по мнению специалистов, приняли участие порядка 2300 человек. В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведется тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения", - прокомментировал начальник регионального полицейского главка, полковник Валерий Горелых.