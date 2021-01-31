У челябинской пенсионерки, которая пострадала во время акции, сломана рука

Стали известны подробности состояния женщины, которая пострадала во время задержаний участников несанкционированной акции в Челябинске.

Как сообщает региональный штаб Навального, женщина пострадала из-за того, что ее толкнул силовик. Она получила закрытый перелом плечевой кости левой руки. Диагноз зафиксирован в медицинском учреждении.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.