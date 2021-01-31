31 Января 2021
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ОМОН (2021) | Фото: Накануне.RU

У челябинской пенсионерки, которая пострадала во время акции, сломана рука

Стали известны подробности состояния женщины, которая пострадала во время задержаний участников несанкционированной акции в Челябинске.

Как сообщает региональный штаб Навального, женщина пострадала из-за того, что ее толкнул силовик. Она получила закрытый перелом плечевой кости левой руки. Диагноз зафиксирован в медицинском учреждении.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.

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У челябинской пенсионерки, которая пострадала во время акции, сломана рука

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Теги: акция, пенсионерка



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Ранее 31.01.2021 13:30 Мск В Челябинске - жесткие задержания. Пострадала пенсионерка

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