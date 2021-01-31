На УВЗ рассказали о цехе – ровеснике завода

В этом году Уралвагонзаводу исполняется 85 лет, столько же и инструментальному цеху 446. Он был открыт 3 февраля 1936 года. Как рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель", работники в шутку называют его семейным подразделением: люди здесь работают династиями, чтят традиции.

Инструментальный цех, запущенный в далёком 1936 году, изначально предназначался для ремонта и изготовления не очень большого количества нестандартного инструмента. Почти весь инструментарий предполагалось получать со специализированных заводов. Однако практика показала, что заводу-гиганту необходимо собственное полноценное инструментальное хозяйство: запасы быстро растаяли после пуска основных цехов предприятия, а их пополнение было трудноосуществимым.

В инструментальном цехе было четыре участка. Первый занимался изготовлением и ремонтом штампов всех видов, ножей к ножницам. Второй поставлял сварочные приспособления, кондукторы, шаблоны, калибры, пневматический и режущий инструмент. Третий был термическим. Четвёртый участок включал в себя шлифовальное, кузнечное и заготовительное отделения и тоже работал на первые два участка.

К началу 1941 года по своей мощности инструментальный цех Уралвагонзавода превосходил многие производственные. Он располагал 175 единицами оборудования, в том числе 39 импортными станками.

Шифр "446" цех получил во время Великой Отечественной войны при переходе Уралвагонзавода на танковое производство во второй половине 1942 года. Мощности были существенно увеличены, исходя из потребностей не только завода № 183, но и всего наркомата танковой промышленности. Сюда передали дополнительные станки, перевели самых квалифицированных рабочих. Здесь была полностью изменена система планирования: объём заданий измерялся не нормо-часами, а номенклатурой инструмента.

После войны подразделение продолжило работу в своем здании. К 1951 году там действовало несколько участков: кузнечно-заготовительный, резцового инструмента, режущего инструмента, резьбового, сложнорежущего и наборного инструмента, лекально-калибровочного инструмента, вспомогательного инструмента, протяжек и шлифовально-заточной. Кроме того, цех 446 располагал собственным термическим отделением, оснащенным в том числе оборудованием ТВЧ.

Сегодня 446-й – цех с высокой культурой производства. Здесь часто проходят экскурсии для школьников и студентов, гостей предприятия. Одиннадцать производственных участков и пять служб обеспечивают замкнутый цикл изготовления продукции – режущего, сложнорежущего и мерительного и абразивного инструмента (резцы, сверла, протяжки, плашки, долбяки, фрезы, пробковые калибры, скобы и многое другое). Инструмент марки "УВЗ" удовлетворяет потребность как самого Уралвагонзавода, так и других предприятий и успешно заменяет импортные аналоги.