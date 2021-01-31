"По-лукашенковски". В Казани протестующих положили лицом в снег

В Казани ОМОНовцы задержали чуть более ста человек, митинговавших на территории Кремля.

Полицейские срывали с них защитные маски и посадили в снег, пишет Baza. В этом наблюдатели уже увидели сходство с методами работы милиции в Белоруссии.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.