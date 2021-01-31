Челябинские бульдозеры ЧТЗ-Уралтрак отправились в Татарстан

Восемь машин Б10М будут работать на нефтедобывающих предприятиях. Партию в Татарстан отправил производитель бульдозеров – ЧТЗ-Уралтрак, входящий в концерн "Уралвагонзавод", сообщается в группе УВЗ в социальной сети ВКонтакте.



Машины выпущены в нестандартной комплектации. Они оснащены специальным навесным оборудованием, которое выполняет функции рыхлителя и жёсткого прицепного устройства одновременно. При работе это очень удобно, ведь теперь не нужно демонтировать рыхлитель, чтобы перетащить какой-то груз. А затем не надо тратить силы и время, чтобы вновь установить рыхлитель. Также данные машины отличаются простотой, надёжностью и высокой ремонтопригодностью.



В кабинах машин установлены дополнительные отопительные устройства. А сама техника выполнена в зеленом цвете - корпоративном для предприятия-заказчика.