31 Января 2021
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Бульдозер Б10М (2021) | Фото: chtz-uraltrac.ru

Челябинские бульдозеры ЧТЗ-Уралтрак отправились в Татарстан

Восемь машин Б10М будут работать на нефтедобывающих предприятиях. Партию в Татарстан отправил производитель бульдозеров – ЧТЗ-Уралтрак, входящий в концерн "Уралвагонзавод", сообщается в группе УВЗ в социальной сети ВКонтакте.

Машины выпущены в нестандартной комплектации. Они оснащены специальным навесным оборудованием, которое выполняет функции рыхлителя и жёсткого прицепного устройства одновременно. При работе это очень удобно, ведь теперь не нужно демонтировать рыхлитель, чтобы перетащить какой-то груз. А затем не надо тратить силы и время, чтобы вновь установить рыхлитель. Также данные машины отличаются простотой, надёжностью и высокой ремонтопригодностью.

В кабинах машин установлены дополнительные отопительные устройства. А сама техника выполнена в зеленом цвете - корпоративном для предприятия-заказчика.

Бульдозер Б10М(2021)|Фото: chtz-uraltrac.ru

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Челябинские бульдозеры ЧТЗ-Уралтрак отправились в Татарстан

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Теги: ЧТЗ-Уралтрак, УВЗ, бульдозеры, Б10М



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