В Москве вновь задержана Юлия Навальная

На акции в Москве задержана Юлия Навальная. Отметим, что ее задерживали и на акции 23 января.

Тем временем протестующие двигаются к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный. Толпа людей вышла на Третье транспортное кольцо, их всех развернули и теперь они идут дворами.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.