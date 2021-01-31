В Екатеринбурге акция сторонников Навального завершилась разгоном

В Екатеринбурге ОМОН зачистил площадь у Дворца молодежи, куда часть протестующих направилась после шествия. Было задержано около 10 человек.

Как передает корреспондент Накануне.RU, один из задержанных заявил, что не видит другого выхода, кроме как протестовать, он назвал происходящее беспределом, а своих действиях не видит ничего предосудительного: "Это мой город, я гуляю".

Один из задержанных оказался случайным прохожим - он хотел перейти перекресток.

Общее число задержанных сегодня в Екатеринбурге уточняется, но уже точно это не менее 40 человек.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.