В Петербурге против протестующих применили газ

Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных, об этом сообщает "Фонтанка".

Ранее мы сообщали, что в толпе протестующих не незаконной акции в Санкт-Петербурге идут жесткие задержания.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.