В Челябинске - жесткие задержания. Пострадала пенсионерка

На несанкционированной акции протеста в Челябинске начались жесткие задержания.

Телеграм-канал "КушТау on-line" сообщает, что ОМОН применяет силу ко всем подряд. Досталось даже пожилой женщине, которая оказалась на тротуаре, у нее травмирована рука.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.