В Москве задержали Николая Сванидзе

В Москве проходят задержания сторонников Алексея Навального.

Среди задержанных - ведущий Николай Сванидзе.

На текущий момент количество задержанных на сегодняшних несанкционированных акциях в стране оценивается в порядка 400 человек. В восточной части страны самые крупные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.