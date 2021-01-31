Самые крупные акции в восточной части страны прошли в Екатеринбурге и Новосибирске

Екатеринбург и Новосибирск стали городами восточной части страны, где 31 января прошли самые крупные акции в поддержку Алексея Навального.

По оценкам журналистов, в Екатеринбурге вышло порядка 7 тыс. человек, в Новосибирске - 6 тыс. человек. МВД свои оценки еще не представило. При этом в уральской столице к настоящему моменту задержано около 40 человек, а в сибирской - порядка 20.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.