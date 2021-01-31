31 Января 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

ДНР, ЛНР и Украина объявили о начале вакцинации от коронавируса

Практически одновременно власти ДНР, ЛНР и Украины объявили о начале вакцинации от коронавируса. В республики Донбасса была доставлена первая партия вакцин из России "Sputnik V". Украина же пока так и не объявила, какие вакцины будут колоть людям, пообещав из уст своего президента Владимира Зеленского, что они будут "от ведущей международной компании", причем в феврале поступит первый миллион.

Глава ДНР Денис Пушилин, который прибыл на склад, куда привезли первую партию вакцин, сообщил, что доставлено несколько тысяч доз, но партии будут поступать на регулярной основе. В первую очередь прививать будут медиков, работников сферы образования, социального обслуживания и других, которые постоянно контактируют с людьми. Уже даже составлены первые списки. Вакцинация будет бесплатной и добровольной и будет проходить в 32 пунктах. Пушилин выразил благодарность России за поддержку. Сам он планирует вакцинироваться.

В ЛНР планируют прививать не менее 200 человек в день. Об этом заявила заместитель главного врача Клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая. Туда тоже была доставлена первая партия российской вакцины.

На Украине ситуация более неопределенная. Неясны пока не только сроки, но даже откуда будет вакцина. Ранее сообщалось, что она может быть из Китая, затем - что это будет вакцина корпорации Pfizer. Зеленский заявил, что иммунизация будет добровольной, "однако и президент, и министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации".

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отмечал, что на первом этапе собираются вакцинировать 367 тыс. человек. Это будут медики, старики из домов престарелых, военные в Донбассе.

Интересно, что официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил: многие украинские военные отказываются прививаться неизвестной иностранной вакциной, которую доставиви для ее апробации. Речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которую назначили экспериментальной. В штаб даже прибыла группа психологов и офицеров для "разъяснительной работы".

По официальным данным, на Украине на 1000 населения за все время было 33 случая коронавируса, в ДНР - 10, в ЛНР - 2. Умерли: на Украине - 63 на 100 тыс. населения, в ДНР - 85, в ЛНР - 16.

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ДНР, ЛНР и Украина объявили о начале вакцинации от коронавируса

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Теги: ДНР, ЛНР, Украина, вакцинация



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