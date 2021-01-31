В Екатеринбурге открыли метро к концу акции протеста

В Екатеринбурге восстановили движение в метро. Ранее у одного из составов была обнаружена поломка.

"Неисправный состав метро выведен на пути оборота станции "Площадь 1905 г.". Пути освобождены. Станции открыты, график движения восстанавливается", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение в метрополитене было закрыто аккурат к началу акции протеста сторонников Алексея Навального и восстановлено - к ее окончанию. Люди вместо площади Труда пошли к скверу у Театра драмы и после недолгого "стояния" у фонтана пошли через пруд в сторону "Динамо". Штаб Навального призвал прекратить акцию и расходиться.