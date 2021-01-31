"В Сибири протест идет по нарастающей". В Иркутске - жесткие задержания

В отличие от Дальнего Востока, где протестная волна спала на фоне сильных морозов, сибирский протест пока идет по нарастающей.

Крупные шествия прошли в Томске, Омске, Новосибирске, Иркутске. Находящийся в Иркутске политолог и социолог Борис Кагарлицкий сообщает о жестких задержаниях.

"Сейчас я в Иркутске. Народ пытались заблокировать на подступах к центру, но они прошли. Начались беспрецедентно жесткие задержания. Здесь такого раньше никогда не было. За годы губернаторства Левченко не был запрещён ни один митинг", - пишет политолог в телеграм-канале "Кагарлицкий letters".

Как пишет Baza, в Новосибирске на митинг вышло около пяти тысяч человек, это на тысячу больше, чем 23 января. Борис Кагарлицкий считает, что протест усиливается.

"Сибирь вышла. В Иркутске и Новосибирске много людей. В Красноярске не очень много, их окружили силовики, но, судя по всему, настроение боевое. Томск и Омск очень активны. Власти отвечают задержаниями, в том числе в Томске схватили депутатов", - добавляет Борис Кагарлицкий.

В Томске были задержаны четыре депутата городской думы: Андрей Фатеев, Артем Канарев, Максим Забелин и Ксения Фадеева.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.