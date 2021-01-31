В Тюмени вышли на шествие под лозунгом "Он нам не царь"

Жители Тюмени присоединились к акциям протеста в поддержку Алексея Навального, которые проходят в разных городах России.

Тюменцы вышли на шествие, люди при этом скандировали: "Он нам не царь". Точных оценок численности участников пока нет, но по некоторым данным, их меньше, чем в прошлые выходные.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.