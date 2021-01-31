В Екатеринбурге двух участников задержали еще до начала акции

В Екатеринбурге акция в поддержку Алексея Навального еще не началась, а двое участников уже задержаны.

Люди стали собираться в назначенном месте, и один из них развернул плакат с надписью: "Пора провести обыски в голове у президента". Сотрудники правоохранительных органов тут же попросили его "пройти".

У второго задержанного в руках был "золотой ершик".

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.