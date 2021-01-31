31 Января 2021
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митинг во Владивостоке (2021) | Фото: t.me/novosyolov

Протесты на Дальнем Востоке: ледовый хоровод и снижение численности участников

Очередная серия незаконных протестных акций в поддержку Алексея Навального проходит сегодня в России.

Акции уже состоялись в городах Дальнего Востока. Во Владивостоке произошло примерно то же, что и неделю назад в Екатеринбурге - ОМОН вытеснил протестующих на лед, при этом участники акции устроили там хоровод.

митинг в поддержку Навального во Владивостоке(2021)|Фото: Валерия Федоренко/"Новая газета", скриншот видео

митинг во Владивостоке(2021)|Фото: t.me/novosyolov

В целом, по оценкам СМИ, во Владивостоке, Хабаровске, на Сахалине собралось в 10-20 раз меньше участников, чем в прошлые выходные. Судя по всему, тенденция сохраняется также и в городах Сибири. Так, в Иркутске вышло 2000 человек вместо 200 неделей ранее.

митинг в Иркутске(2021)|Фото: t.me/novosyolov

Во многих городах наблюдатели сообщают о большом количестве полицейских и автозаков.

Напомним, накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.

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Протесты на Дальнем Востоке: ледовый хоровод и снижение численности участников

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Теги: митинг, протест, Навальный, Дальний Восток



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