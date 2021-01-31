31 Января 2021
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Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, метро, метрополитен (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге остановили работу метро - подозрение на аварию

В Екатеринбурге частично останавливают работу метро. По данным пресс-службы мэрии, у одного из составов заклинило колесную пару, это случилось сегодня в 10.56 на перегоне "Машиностроителей"-"Уральская".

Сейчас состав выводится на станцию "Уральская" для высадки и эвакуации пассажиров. Движение поездов по участку "Пр. Космонавтов"- "Площадь 1905 г." остановлено. Движение на участке "Геологическая" - "Ботаническая" сохраняется.

"Проводятся работы по транспортировке неисправного состава на пути оборота ст. "Площадь 1905 г." для освобождения путей и восстановления движения", - добавили в мэрии.

Отметим, что работа метро остановлена на фоне несанкционированного митинга, который оппозиция намерена провести в центре города.

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В Екатеринбурге остановили работу метро - подозрение на аварию

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Теги: метро, митинг



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