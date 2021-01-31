В ХМАО человек, похожий на Пичугова, устроил разборки "в стиле 90-х"

Известный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ распространил видео, на котором запечатлен, предположительно, бывший самый состоятельный сенатор Совета Федерации - Виктор Пичугов из ХМАО.

Канал утверждает, что человек, похожий на Пичугова, пришел с охраной в офис бизнесмена Николая В. Хозяина офиса он не застал, поэтому передал ему привет на словах: "Передай В., пусть по-хорошему тему закрывает. Найду - д....о жрать заставлю. Я так хочу. Этого человека (указывает на присутствующего, - прим.) не трогайте, иначе вернусь и накажу".

По данным канала, так похожий на Пичугова человек требовал передать принадлежащее Васильеву 6-этажное здания с торговыми помещениями, расположенное в Нефтеюганске.

Напомним, Пичугов покинул Совет Федерации в 2015. На тот момент он был самым состоятельным сенатором. По итогам 2014 г. он заработал 363,5 млн руб. Уходя из верхней палаты парламента, он сообщил, что будет руководить одной из крупнейший российских компаний, не раскрыв деталей.