В ХМАО человек, похожий на Пичугова, устроил разборки "в стиле 90-х"

31 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
предположительно Пичугов (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

В ХМАО человек, похожий на Пичугова, устроил разборки "в стиле 90-х"

Известный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ распространил видео, на котором запечатлен, предположительно, бывший самый состоятельный сенатор Совета Федерации - Виктор Пичугов из ХМАО.

Канал утверждает, что человек, похожий на Пичугова, пришел с охраной в офис бизнесмена Николая В. Хозяина офиса он не застал, поэтому передал ему привет на словах: "Передай В., пусть по-хорошему тему закрывает. Найду - д....о жрать заставлю. Я так хочу. Этого человека (указывает на присутствующего, - прим.) не трогайте, иначе вернусь и накажу".

По данным канала, так похожий на Пичугова человек требовал передать принадлежащее Васильеву 6-этажное здания с торговыми помещениями, расположенное в Нефтеюганске.

предположительно Пичугов(2021)|Фото: t.me/vchkogpu

Напомним, Пичугов покинул Совет Федерации в 2015. На тот момент он был самым состоятельным сенатором. По итогам 2014 г. он заработал 363,5 млн руб. Уходя из верхней палаты парламента, он сообщил, что будет руководить одной из крупнейший российских компаний, не раскрыв деталей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ХМАО человек, похожий на Пичугова, устроил разборки "в стиле 90-х"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Пичугов, сенатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети