31 Января 2021
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Общество
УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Конкурс профессионального мастерства прошёл в одном из цехов Уралвагонзавода

Термин "система жизнеобеспечения" говорит сам за себя. Её назначение – "обеспечивать жизнь". Подобно сердцу, которое снабжает организм кровью, это оборудование подаёт в цехи жизненно важные ресурсы. Без них работа производства невозможна. Машинисты насосных установок отвечают за обеспечение всех подразделений Уралвагонзавода технической, пожарохозяйственной и оборотной водой. Они следят за тем, чтобы оборудование работало исправно.

Как рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель", в цехе пароводоканализации провели конкурс профессионального мастерства. Это первый в этом году цеховой турнир. В нём приняли участие 9 сотрудников, точнее, сотрудниц – машинистами насосных установок работают только женщины.

"Мы следим за показаниями приборов, манометров, амперметров и многих других, – рассказывает машинист Татьяна Арефьева. – В нашей работе, как и в любой другой, много тонкостей. Сразу их изучить невозможно. Знания приходят с опытом".

"Профессии учатся, как правило, на производстве, – говорит начальник цеха Игорь Сыроедин. – Работа у машинистов ответственная, требует внимания, знания оборудования. В случае аварийной ситуации сотрудник должен четко выполнить указания начальника смены, чтобы предотвратить ЧП. Конкурс мы организовали совместно с профсоюзным комитетом цеха. Его задача – мотивация персонала для развития профессиональных навыков".

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. Участники выполнили тестовые задания на знание оборудования и правил охраны труда. В практической части работали с манометрами: определяли их типы, рабочие характеристики, дефекты.

Ольге Кондаковой достался прибор, на котором не опускалась стрелка и не было печати поверки. Эти дефекты от ее глаз не укрылись. С тестовым заданием машинист тоже успешно справилась. В итоге жюри присудило ей первое место.

"Результат неожиданный, – улыбается победительница. – Я в профессии три года. Интересно было попробовать свои силы. Такие конкурсы придают уверенности, мотивируют развиваться дальше".

Второе место заняла Мария Сивкова и третье – Татьяна Арефьева. Победителям вручили дипломы.

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Конкурс профессионального мастерства прошёл в одном из цехов Уралвагонзавода

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Теги: Уралвагонзавод, цех пароводоканализации, конкурс профессионального мастерства



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