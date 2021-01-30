Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Сеула в Варшаву экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет Boeing-787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс Сеул - Варшава, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Причиной посадки в аэропорту уральской столицы стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Его доставили в городскую больницу, а самолет продолжил свой полет.

"Dreamliner - один из самых современных дальнемагистральных самолетов в мире. На сегодня во флоте LOT восемь подобных самолетов, которые осуществляют магистральные полеты в города Северной Америки и Азии. Спустя два часа пребывания в Кольцово воздушное судно отправилось в пункт назначения, в аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена", - говорится в сообщении.