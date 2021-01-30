31 Января 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Дагестане коньячный завод затопил опасными отходами домовладения

В Дагестане коньячный завод "Дербент" затопил опасными отходами дворы соседних домов. Возбуждено уголовное дело по статье загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

По версии следствия, с 2019 г. завод "Дербент" в городе Дагестанские Огни проводил несанкционированный сброс вредных продуктов своей хозяйственной деятельности на прилегающую территорию. В результате неочищенные отходы производственной деятельности затапливали находящиеся вблизи домовладения. Загрязняющие вещества вместе со сточными водами проникали в почву.

Окружающей среде был причинен вред на 4,4 млн руб.

В настоящий момент следователи устанавливают виновных должностных лиц для привлечения их к ответственности.

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В Дагестане коньячный завод затопил опасными отходами домовладения

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Теги: опасные отходы, домовладения, коньячный завод, уголовное дело



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