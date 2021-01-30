31 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: mignews.com.ua

В Когалыме мужчина с ружьем обстрелял здание полиции

В Когалыме 59-летний местный житель обстрелял здание полиции.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, сегодня, в 15.00 подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле "Шевроле-Нива" несколько раз выстрелил из охотничьего ружья 12 калибра по окнам участка ОМВД.

Подозреваемый стрелял по окнам дежурной части, где находились сотрудники, а также по окнам других этажей. Через несколько минут мужчина начал стрелять по окнам здания банка на ул. Молодежная.

Там его и задержали. Во время задержания мужчина отказался выйти из автомобиля и отпустить ружье. В результате сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие.

С огнестрельным ранением мужчина был госпитализирован.

Полицейские, а также посетители и сотрудники банка не пострадали.

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В Когалыме мужчина с ружьем обстрелял здание полиции

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Теги: ружье, полиция, стрельба по зданию полиции



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