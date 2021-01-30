30 Января 2021
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Дворец в Геленджике (2021) | Фото: youtube.com / Mash Video

Пискарев назвал "провокацией внешних сил" информацию о "дворце" Путина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал "банальной провокацией" внешних сил против России "расследование о дворце Путина в Геленджике", передает корреспондент Накануне.RU.

"Вместо изображенных в дорогом "глянцевом" мультике роскошных покоев в реальности обнаружилась недостроенная гостиница. Так называемое "расследование", усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась", - написал политик в своем Instagram.

Напомним, сегодня бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Ротенберг также объяснил, что только сейчас рассказывает о своей собственности из-за "скандала вокруг этого" и "всяких инсинуаций".

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Пискарев назвал "провокацией внешних сил" информацию о "дворце" Путина

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Теги: дворец Путина, Аркадий Ротенберг, видео фбк, апарт-отель, Василий Пискарев



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